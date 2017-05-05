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По факту крушения вертолета в Башкирии возбуждено уголовное дело

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета "Робинсон" в Башкирии, в результате которого погибли пилот и двое его пассажиров. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР в пятницу.

По данным следствия, 4 мая в 9:00 мск вертолет "Робинсон" с бортовым номером RA - 04156, принадлежащий авиакомпании ЗАО "Лайт Эйр", вылетел с аэродрома Белорецка для мониторинга лесопожарной обстановки. В 13.20 по московскому времени воздушное судно пропало с радаров, была организована поисковая операция.

"Спустя три часа самолет МЧС России АН-2 обнаружил обломки вертолета в гористой местности вблизи села Межгорье, в 20 км от Белорецка. Командир воздушного судна и двое пассажиров вертолета погибли", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи допрашивают свидетелей и изымают вещественные доказательства.

"К месту происшествия спустились парашютисты, ими проводятся мероприятия по подъему тел погибших. Осмотр места происшествия в настоящее время затруднен в связи с труднодоступностью места падения вертолета, которое представляет собой горную местность с густыми лесами и разлившимися реками", - говорится в сообщении.

К месту падения вертолета в пятницу утром выдвинулись в пешем порядке следователи и криминалисты Приволжского СУ на транспорте СКР, сотрудники Росавиации, МАК и спасатели МЧС России.

"Какой-либо иной транспорт, в том числе джипы и квадроциклы повышенной проходимости пробраться к месту падения вертолета не смогли. Прорабатывается техническая возможность применения вертолетов.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолета "Робинсон" погибли три человека: пилот и двое его пассажиров - сотрудник министерства лесного хозяйства Башкирии и представитель Центра предупреждения и тушения лесных пожаров республики.

Вертолет "Робинсон", принадлежащий авиакомпании "Лайт эйр", вёл мониторинг лесопожарной обстановки по договору с республиканским центром предупреждения и тушения лесных пожаров.

В четверг днем он вылетел из города Белорецка. В установленное время вертолет не вернулся, а экипаж не вышел на связь. Спустя несколько часов воздушное судно, потерпевшее крушение, было обнаружено примерно в 20 км от города в труднодоступной горно-лесистой местности.

Теги: Башкирия
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