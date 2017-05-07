Генеральная репетиция Парада Победы прошла в Петербурге

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась генеральная репетиция парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Главной особенностью нынешнего парада станет воздушная часть. Впервые над Дворцовой площадью в составе боевых звеньев в небе появится армейская и фронтовая авиация", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в составе современной боевой техники, состоящей на вооружении Сухопутных войск ЗВО, пройдут бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун-К", БТР-82А, танки Т-72Б3, УРАЛы-4320 с гаубицами Д-30, БМ-21 "Град", КАМАЗы-63501 с крупнокалиберными гаубицами МСТА-Б, новейшие оперативно-тактические комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы С-300.

По ее данным, всего в военном параде примут участие около четырех тысяч военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона и около 100 единиц боевой техники Сухопутных войск ЗВО.