Военный парад впервые прошел в Симферополе

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, впервые состоялся столице Крыма 9 мая, передает корреспондент "Интерфакса".

Почти 40 единиц техники проехали по главному проспекту Симферополя. Среди них - пусковые установки систем противовоздушной обороны С-300, боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", переносный зенитный ракетный комплекс "Игла", КАМАЗы с буксируемыми гаубицами "Мста-Б", автомобили "Урал", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82.

Парадные "коробки" насчитывали около тысячи военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота, отдельной бригады береговой обороны, артиллерийского, морского инженерного, смешанного авиационного полков, личный состав подразделений Росгвардии и крымского управления МЧС. Также в парадных расчетах прошли юнармейцы и кадеты, конным маршем - казаки.

Принимал парад, за которым наблюдали тысячи зрителей, командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота генерал-майор Андрей Колотовкин.

Военные парады проходят во вторник на Крымском полуострове также в городах-героях Севастополе и Керчи.