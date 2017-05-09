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Владимир Путин напомнил о приведшей ко Второй мировой войне разобщенности стран

Президент России выступил перед парадом Победы на Красной площади

Владимир Путин напомнил о приведшей ко Второй мировой войне разобщенности стран
Президент России Владимир Путин
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Трагедию Второй мировой войны не удалось предотвратить из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства и разобщенности ведущих стран мира, считает президент РФ Владимир Путин.

"Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить, прежде всего, из-за попустительства преступной идеологии, расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира", - сказал Путин, выступая на параде, посвященном победе в Великой Отечественной войне.

Он подчеркнул, что это позволило нацистам "присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую кровавую войну, поработить и поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны".

На Советский Союз, отметил он, были обрушены самые мощные удары. "Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю", - сказал глава государства.

"Мы никогда не забудем, что свободу Европы, долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды", - сказал президент.

Он констатировал, что сама жизнь требует повышать оборонный потенциал России.

"Сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал, но для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима консолидация сил международного сообщества. Мы открыты для такого сотрудничества", - сказал Путин.

"Россия всегда будет с теми, кто выбирает путь равноправного партнерства, отрицает войны, как противные самой сути жизни и природе человека", - добавил президент.

"Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными и Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию", - сказал Путин.

Теги: Владимир Путин, день Победы, Москва
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