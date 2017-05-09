В Петербурге на акцию "Бессмертный полк" пришли около 700 тысяч человек

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Около 700 тыс. человек приняли участие в акции памяти "Бессмертный полк" в Петербурге в 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, сообщили "Интерфаксу" в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства города.

"В акции приняли участие 700 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, петербуржцы начали собираться в центре города около 14:00. Как и год назад, маршрут "Бессмертного полка" пролегал практически по всему Невскому проспекту от Суворовского проспекта до Дворцовой площади.

Перед началом акции по главной улице города проехала колонна ретро-автомобилей военного времени с ветеранами Великой Отечественной войны. Вслед за ними начала движение колонна участников акции, которые под песни военного времени шли с портретами отцов и дедов, фронтовиков и ветеранов тыла.

Шествие завершилось на Дворцовой площади, где начался большой праздничный концерт. На 22:00 также запланирован салют от стен Петропавловской крепости.

Организаторы акции ранее сообщали журналистам, что ожидают около полумиллиона участников.

В Петербурге в настоящее время проживают около 1,4 тыс. инвалидов-участников Великой Отечественной войны, а общее число жителей, имеющих отношение к событиями тех лет, составляет около 130 тыс. человек.