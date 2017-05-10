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Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию

Ведомство выдало положительные заключения по итогам проверки продукции комбината "Крикова"

Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор провел экспертизу и выдал положительные заключения на 20 видов молдавских вин, сообщила в среду 10 мая пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека завершила экспертизу представленной документации и лабораторные исследования образцов винодельческой продукции АО "Комбинат по производству вин "Крикова" (SA "Cricova", Молдавия)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Роспотребнадзора.

"По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции", - отмечается в сообщении.

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Роспотребнадзор приостановил с 11 сентября 2013 года ввоз вин из Молдавии, объяснив его "выявлением партий молдавской алкогольной продукции, не соответствующих требованиям безопасности по содержанию дибутилфталата и ди(2-этилгексил) фталата".

Претензии Роспотренадзора появились в преддверии парафирования в ноябре 2013 года в Вильнюсе Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС.

До 2006 года молдавские вина занимали свыше 60% рынка России. После введенного "Роспотребнадзором" первого "эмбарго" на их ввоз в 2006-2007 годах удалось вернуть к 2013 году лишь порядка 5% доли рынка РФ.

Президент Молдавии Игорь Додон во время своих поездок в Москву добивался восстановления экспорта молдавской продукции на российский рынок, в частности, вин и шампанского. Так в начале марта он сообщил, что в ближайшее время будет расширен список молдавских предприятий, экспортирующих алкогольную продукцию в Россию.

Теги: Роспотребнадзор, Молдавия
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