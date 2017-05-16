Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре сообщают об эпидемическом подъеме заболеваемости гепатитом А в Европе. В пресс-службе ведомства отметили, что чаще всего заболевание встречается у гомосексуалов.

"По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), в странах Европейского региона продолжается эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А. С июня 2016 года по 28 апреля 2017 года зарегистрировано 674 случаев заболеваний гепатитом А, из них 631 случай среди мужчин", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Случаи зарегистрированы в 13 странах: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Испании, Великобритании и Италии.

"В настоящее время европейскими специалистами проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага, в том числе вакцинация групп риска, лабораторные исследования, санитарно-просветительская работа", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную ситуацию при планировании поездок.