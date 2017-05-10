Лавров призвал не создавать интригу вокруг встречи президентов РФ и США

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Москве призывают не создавать интригу вокруг встречи лидеров РФ и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Встреча руководителей весьма важна для того, чтобы они установили личный контакт. Это всегда помогает впоследствии работать над вопросами, которые президенты обсуждают. Но я бы не сказал, что это главная интрига, потому что контакты уже установлены", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Мир".

Министр напомнил, что между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом состоялось уже три телефонных разговора.

"Они были очень насыщенными, очень конкретными, лишенными какой-либо искусственности и нацелены на то, чтобы наши отношения развивать в интересах и России, и США, и в интересах всего мирового сообщества", - подчеркнул Лавров.

Также в ходе интервью российский министр сообщил о планируемом визите главы МИД Германии Зигмара Габриэля в Россию в июне этого года.

"Открытие этого Года (перекрестного Года сотрудничества регионов и муниципалитетов РФ и Германии) состоится в конце июня в Краснодаре, и вместе с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем я планирую принять участие в этой церемонии", - сказал Лавров.