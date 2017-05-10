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В России Убийство Бориса Немцова

Ставший свидетелем убийства Немцова водитель уборочной машины дал показания

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Водитель уборочной машины, которая проезжала по Большому Москворецкому мосту в момент убийства политика Бориса Немцова, заявил, что не слышал звуков выстрелов и не видел убегавших с места происшествия людей.

"Машина достаточно шумная - никаких звуков я не слышал. Грохот в ней такой стоит, что будь здоров", - сказал водитель Сергей Будников в среду на допросе в Московском военном окружном суде.

По его словам, он случайно увидел человека, лежащего на мосту, когда проезжал по нему согласно рабочему маршрутному листу.

"Выехал на территорию, поехал по Васильевскому спуску, опустил щетки и начал движение по Москворецкому мосту. Дальше просто ехал и случайно в зеркало посмотрел: увидел, что кто-то лежит, подумал - дай подойду", - пояснил Будников.

Он уточнил, что когда заехал на мост, видел только мужчину и женщину, которые шли прогулочным шагом.

"Видел двоих людей, которые шли по мосту - мужчину и женщину. Никаких людей, которые шли за ними, я не видел", - сказал Будников.

Свидетель также рассказал, что после того, как остановился на мосту и помог Анне Дурицкой, которая сопровождала Немцова в тот вечер позвонить в службу спасения, он сел обратно в машину и поехал дальше чистить улицы.

"Остановил машину, заглушил оборудование, вышел, обошел с водительской стороны. На встречу бежала девушка, кричала: "Помогите-помогите, стреляли-стреляли!" Она была в шоке, я сказал ей - давайте позвоню в службу. Взял ее телефон, позвонил на 112. На месте потом я ещё находился несколько секунд. Я ей отдал телефон, сел в машину и уехал в сторону Болотной площади - продолжил заниматься уборкой территории. Доехал до конца моста, развернулся и поехал в обратную сторону", - пояснил Будников.

По словам свидетеля, убегающих людей и уезжающих от места его остановки автомобилей он в тот момент, когда выходил из машины и находился на мосту, не видел. "Притормозила только машина какая-то легковая - типа "минивэнчик", зеваки какие-то - и уехала", - сказал Будников.

Он добавил, что не стал подходить к лежавшему на мосту человеку, так как не мог оказать ему никакой помощи. По его словам, в уборочной машине нет камер наблюдения, и что он не знает, есть ли они на Большом Москворецком мосту.

Политик Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

На скамье подсудимых по делу находятся пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Уголовное дело рассматривает именно военный суд, так как на момент вменяемого ему преступления Дадаев служил в батальоне "Север" Внутренних войск МВД РФ.

Уголовное дело на Беслана Шаванова, которого следствие считает соучастником убийства, было прекращено в связи с его гибелью при задержании.

По версии следствия, в конце сентября 2014 года фигуранты и Шаванов за вознаграждение в размере не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова.

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

6 фотографий
Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мостуАктивисты возложили цветы на место гибели НемцоваПредседателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова на акции неизвестный облил зеленкойНа марше в центре городаЧлен федерального политсовета движения &quot;Солидарность&quot; Илья ЯшинУчастники марша памяти Немцова
Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мосту
Теги: Борис Немцов
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