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Матвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламе

Ограничения нужно оформить законодательно, считает спикер Совета Федерации

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Использование символики с георгиевской ленточкой в коммерческой рекламе недопустимо, нужно законодательно прекратить эту девальвацию ценностей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"На мой взгляд, недопустима и коммерциализация символов Победы. Когда, например, георгиевские ленточки используются в рекламе или становятся чем-то вроде модного мема, без должного уважения к ним", - сказала Матвиенко в интервью "Аргументам недели", опубликованном на сайте издания.

По мнению спикера, "наверное, имеет смысл трансформировать высказывавшиеся ранее инициативы, направленные на предотвращение этой девальвации символов, ценностей, в законодательную инициативу".

Кроме того, отметила Матвиенко, одной из наиболее обсуждаемых тем последнего времени является закон о детях войны - тех, кто родился накануне и во время Великой Отечественной.

На сегодняшний день, по ее словам, это около 12 миллионов человек. Спикер считает необходимым найти способ, как решить проблему льгот для этой категории граждан.

"На общегосударственном уровне положение этих граждан, их льготы не установлены. Сейчас они регулируются только на региональном уровне, и, к слову сказать, не во всех субъектах РФ. Считаю, парламентариям совместно с правительством России, представителями ветеранских организаций имеет смысл обсудить, каким образом можно восполнить этот правовой пробел", - считает Матвиенко.

Теги: Валентина Матвиенко
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