Главные новости
ЭкономикаСуд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублейВ РоссииРоссийских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в СирииСпортПутин забросил семь шайб в матче Ночной хоккейной лиги
В России

Екатеринбургскому "ловцу покемонов" вынесут приговор

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг огласит приговор блогеру Руслану Соколовскому, который играл в храме в игру Pockemon Go. На предыдущем заседании суда в конце апреля гособвинение попросило для Р.Соколовского наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Защита блогера попросила оправдать его.

В своем последнем слове Соколовский признался, что шокирован требованием прокуратуры.

"Честно сказать, я в изрядном шоке, что гособвинение попросило для меня три с половиной года колонии общего режима", - сказал тогда Соколовский. Подсудимый подчеркнул, что его преступление "абсолютно не насильственное", он не считает себя экстремистом, вину не признает.

Блогер сказал, что учится, работает, его зарплаты хватило бы и на оплату штрафа, и на помощь матери, которая у него на иждивении, а через три с половиной года он может всего лишиться. "Надеюсь на хоть сколько-нибудь лояльное решение", - добавил подсудимый.

Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, возведенном на месте дома Ипатьева, в подвале которого были расстреляны император Николай Второй с семьей. Это видео вызвало общественный резонанс.

По данным следствия, всего блогер с мая 2013 по сентябрь 2016 года разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.

Соколовскому инкриминируется девять эпизодов по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семь - по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также один эпизод по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Он находится под домашним арестом.

Pokemon Go - мобильная игра с элементами дополненной реальности. Цель игры - находить и тренировать покемонов (персонажи популярных японских видеоигр и комиксов) в реальном мире, чтобы затем участвовать в сражениях с покемонами других игроков.

Теги: Россия, Екатеринбург, Руслан Соколовский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Матвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламеМатвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламе
Ограничения нужно оформить законодательно, считает спикер Совета ФедерацииПодробнее
Путина насмешил вопрос об отношениях РФ и США в связи с увольнением КомиПутина насмешил вопрос об отношениях РФ и США в связи с увольнением Коми
Российский лидер заявил американской журналистке, что не понимает, какое отношение РФ имеет к кадровым перестановкам в ФБРПодробнее
Российских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в СирииРоссийских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в Сирии
Командиру группы спецназовцев, в которую входит 16 человек, присвоили звание Героя России, офицерам вручат боевые наградыПодробнее
В "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетностьВ "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетность
Ранее в СМИ появились сообщения, что президенту РФ направлен проект закона, предусматривающий налог на малодетностьПодробнее
Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в РоссиюРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
Ведомство выдало положительные заключения по итогам проверки продукции комбината "Крикова"Подробнее
Авиарейсы из РФ в Белоруссию переведены в международные секторы аэропортовАвиарейсы из РФ в Белоруссию переведены в международные секторы аэропортов
Однако гражданам этих двух стран не придется проходить погранконтрольПодробнее
МТС протестирует оборудование для исполнения закона ЯровойМТС протестирует оборудование для исполнения закона Яровой
"Мобильные Телесистемы" первыми из операторов начнут хранить трафик своих пользователей, пишет газета "Ведомости"Подробнее
В Совфеде прокомментировали слухи о казни ИГИЛ российского полковника в СирииВ Совфеде прокомментировали слухи о казни ИГИЛ российского полковника в Сирии
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ИГ распространило видео, на котором обезглавливают якобы российского полковника Евгения ПетренкоПодробнее
Похитители ребенка в Ростовской области объяснили причину своего поступкаПохитители ребенка в Ростовской области объяснили причину своего поступка
По данным СКР, следователям они рассказали, что им захотелось взять на воспитание понравившегося мальчика, похитителями оказались многодетные супругиПодробнее
Владимир Путин напомнил о приведшей ко Второй мировой войне разобщенности странВладимир Путин напомнил о приведшей ко Второй мировой войне разобщенности стран
Президент России выступил перед парадом Победы на Красной площадиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 мая5 фото
10 мая
Фотохроника 10 мая
Акция "Бессмертный полк"18 фото
09 мая
Акция "Бессмертный полк"
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСуд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублейВ РоссииРоссийских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в СирииСпортПутин забросил семь шайб в матче Ночной хоккейной лигиЭкономикаОрешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развития
Комитет сената США затребовал у Флинна документы о "вмешательстве РФ" в выборы
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у Командорских островов
Екатеринбургскому "ловцу покемонов" вынесут приговор
Правительство рассмотрит максимальный срок задержания пьяных лиц
"Сирийские демократические силы" заявили об освобождении города Эс-Саура
Совет ЕС утвердит законодательный акт о безвизовом режиме для Украины
ЦРУ создаст в Южной Корее центр по противодействию угрозе со стороны КНДР
Демократы в сенате США потребовали назначить спецпрокурора по вмешательству в выборы
Матвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламе
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи