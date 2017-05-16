Главные новости
В миреДерипаска подал против агентства Associated Press иск о клеветеВ России"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCryВ миреСМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных Лаврову
Срочно 10:48
Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний
В России

В Роскомнадзоре назвали слухами сообщения о требованиях к Telegram

Ранее "Ведомости" сообщили, что ведомство потребовало предоставить данные для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации

В Роскомнадзоре назвали слухами сообщения о требованиях к Telegram
Фото: Reuters

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский назвал слухами информацию об обращении ведомства к администрации мессенджера Telegram с требованием представить сведения для внесения в соответствующий реестр.

"Мы не будем комментировать слухи, которые сегодня были распространены в СМИ", - сказал "Интерфаксу" Ампелонский во вторник.

По его словам, Роскомнадзор находится в постоянном взаимодействии со многими компаниями, "однако предметно можно будет говорить по результатам этого взаимодействия".

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что администрации Telegram-каналов обратились с просьбой к создателю мессенджера Павлу Дурову не допустить блокировки Telegram.

По данным обратившихся, Роскомнадзор направил в Telegram запрос о предоставлении сведений о внесении месcенджера в реестр организаторов распространения информации. Как отмечается в публикации, администрация Telegram не ответила на запрос Роскомнадзора. Согласно законодательству, в случае непредставления соответствующих сведений мессенджер может быть заблокирован на территории РФ.

Ранее по этой же причине Роскомнадзор ввел ограничения в отношении китайского мессенджера WeChat. Как сообщалось 11 мая, компании Vimeo-LLC, Opera Software AS и WeChat International Pte Ltd представили сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации, и ограничения были сняты.

Кроме того, сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Line, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat, а также заблокировало сайт онлайн-рации Zello.

Теги: Telegram, Роскомнадзор
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компанийУкраина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний
В обновленном санкционном списке значатся такие компании, как "Яндекс", ABBYY, "1С" , "Мэйл.Ру", "ВКонтакте", "РЕН ТВ", "НТВ ПЛЮС", РБК, ТНТ и другиеПодробнее
"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCry"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCry
По мнению экспертов по кибербезопасности, у вируса-вымогателя имеется сходство с кодом хакеров LazarusПодробнее
СМИ узнали о появлении в Госдуме совета по культуре и религииСМИ узнали о появлении в Госдуме совета по культуре и религии
Структура займется вопросами "морального климата в обществе"Подробнее
Суд подтвердил отказ рассматривать иск противников передачи Исаакия РПЦСуд подтвердил отказ рассматривать иск противников передачи Исаакия РПЦ
Ранее в различные суды Петербурга подавались иски о признании незаконным распоряжения, касающегося передачи Исаакиевского собораПодробнее
В "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCryВ "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCry
По мнению сотрудников IT-компании, новые версии создали не авторы оригинального вируса-вымогателяПодробнее
"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности
Аналитический Центр обжаловал в Конституционном суде поправки в закон об НКО-"иноагентах", внесенные в июне 2016 годаПодробнее
Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 годаПутин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года
Правительство должно будет в течение трех месяцев разработать меры, необходимые для реализации этой стратегииПодробнее
Путин описал питательную среду для терроризмаПутин описал питательную среду для терроризма
Президент России предложил преодолевать застой в мировом экономическом развитииПодробнее
МВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республикеМВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республике
В ведомстве сочли распространенную СМИ информацию ложной и решили обратиться в судПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 мая6 фото
15 мая
Фотохроника 15 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера

Владимир Путин о своей игре на рояле перед встречей с Си Цзиньпином

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДерипаска подал против агентства Associated Press иск о клеветеВ России"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCryВ миреСМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных ЛавровуКультураХакеры потребовали выкуп за украденный фильм Disney
Более 1200 человек внесены в обновленный санкционный список Украины
Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний
Собянин заявил об отсутствии планов вводить плату за въезд в центр Москвы
Неизвестный выстрелил в женщину на юго-западе Москвы
В Роскомнадзоре назвали слухами сообщения о требованиях к Telegram
Иностранные участники ЧМ по стрельбе едва не остались без оружия
Моряки и журналисты Греции начнут забастовку во вторник
Продажи автомобилей в ЕС упали в апреле на 6,6%
На Саратовской ГЭС спасли забравшегося внутрь станции бобра
Спикер Рады не исключил возможного запрета георгиевской ленты на Украине
Одна из наиболее известных картин Пикассо продана за $45 млн
Рубль оказался стабилен к бивалютной корзине на росте нефтяных цен
Украина обновила санкции против ряда физических и юридических лиц
"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCry
Минздрав объяснил разницу в данных Скворцовой и академика Покровского по ВИЧ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи