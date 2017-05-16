В Роскомнадзоре назвали слухами сообщения о требованиях к Telegram

Ранее "Ведомости" сообщили, что ведомство потребовало предоставить данные для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский назвал слухами информацию об обращении ведомства к администрации мессенджера Telegram с требованием представить сведения для внесения в соответствующий реестр.

"Мы не будем комментировать слухи, которые сегодня были распространены в СМИ", - сказал "Интерфаксу" Ампелонский во вторник.

По его словам, Роскомнадзор находится в постоянном взаимодействии со многими компаниями, "однако предметно можно будет говорить по результатам этого взаимодействия".

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что администрации Telegram-каналов обратились с просьбой к создателю мессенджера Павлу Дурову не допустить блокировки Telegram.

По данным обратившихся, Роскомнадзор направил в Telegram запрос о предоставлении сведений о внесении месcенджера в реестр организаторов распространения информации. Как отмечается в публикации, администрация Telegram не ответила на запрос Роскомнадзора. Согласно законодательству, в случае непредставления соответствующих сведений мессенджер может быть заблокирован на территории РФ.

Ранее по этой же причине Роскомнадзор ввел ограничения в отношении китайского мессенджера WeChat. Как сообщалось 11 мая, компании Vimeo-LLC, Opera Software AS и WeChat International Pte Ltd представили сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации, и ограничения были сняты.

Кроме того, сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Line, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat, а также заблокировало сайт онлайн-рации Zello.