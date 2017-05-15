Камчатский вулкан Шивелуч выбросил третий столб пепла за три дня

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4 км над уровнем моря, сообщает в понедельник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии.

"Это событие на вулкане произошло в понедельник утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся к востоку от Шивелуча", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

По данным МЧС, это уже третий пепловый выброс из Шивелуча за три дня. Предыдущие произошли в субботу и воскресенье, их высота составила 5,5 и 3,5 км над уровнем моря, соответственно. Тогда пеплопадов в жилых районах также не было.

Шивелучу присвоен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 метров.