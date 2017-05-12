Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами парламентской оппозиции

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Дата встречи лидеров КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой планируется обсуждение кандидатов от парламентской оппозиции на президентских выборах в 2018 году, еще не назначена, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"Лидеры парламентской оппозиции намерены обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов от партий на выборах главы государства в 2018 году. О том, что такая встреча готовится, "Известиям" сообщили собеседники в КПРФ и подтвердили в ЛДПР и "Справедливой России". По словам источников, мероприятие может состояться в конце мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил "Известиям", что пока точная дата встречи не назначена - она может пройти и летом", - говорится в статье.

Газета напоминает, что ранее подобные мероприятия проводились в конце осенней сессии Госдумы. Однако на этот раз встреча лидеров парламентской оппозиции с главой государства может быть приурочена к началу избирательного цикла 2017-2018 года.