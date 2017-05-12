Ходатайство о заочном аресте челябинского экс-губернатора Юревича поступило в суд

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ходатайство следствия о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича в пятницу поступило в Ленинский суд Екатеринбурга, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Игорь Трунов.

"Следователь час назад передал в канцелярию суда ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу Юревича", - сказал Трунов.

В Ленинском суде Екатеринбурга агентству подтвердили, что ходатайство поступило, но отметили, что отметили, что время его рассмотрения пока "не определено".

Уголовное дело было возбуждено по факту получения занимавшим в 2012 году должность губернатора Юревичем взятки от Виталия Тесленко, которого он назначил министром здравоохранения региона. По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора, к распространению клеветы о работе председателя Челябинского облсуда, которая вышла в эфир в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в силу решения Останкинского суда Москвы.

Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.