Главные новости
В РоссииСоздание национального поисковика "Спутник" признали неудачнымВ миреМинобороны РФ прокомментировало сближение Су-30 с самолетом СШАВ миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФ
В России

Ходатайство о заочном аресте челябинского экс-губернатора Юревича поступило в суд

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ходатайство следствия о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича в пятницу поступило в Ленинский суд Екатеринбурга, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Игорь Трунов.

"Следователь час назад передал в канцелярию суда ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу Юревича", - сказал Трунов.

В Ленинском суде Екатеринбурга агентству подтвердили, что ходатайство поступило, но отметили, что отметили, что время его рассмотрения пока "не определено".

Уголовное дело было возбуждено по факту получения занимавшим в 2012 году должность губернатора Юревичем взятки от Виталия Тесленко, которого он назначил министром здравоохранения региона. По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора, к распространению клеветы о работе председателя Челябинского облсуда, которая вышла в эфир в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в силу решения Останкинского суда Москвы.

Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.

Теги: Челябинская область, Михаил Юревич
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Создание национального поисковика "Спутник" признали неудачнымСоздание национального поисковика "Спутник" признали неудачным
С технической точки зрения проект работает, но у него нет даже 1% поискового рынка рунетаПодробнее
Предъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро ПетербургаПредъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга
Ранее в четверг аналогичное обвинение было предъявлено трем другим фигурантамПодробнее
Генпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей "Роснано" на доследованиеГенпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей "Роснано" на доследование
После дополнительного изучения материалы дела направлены в судПодробнее
ФСБ задержала подозреваемого в причастности к теракту в ПетербургеФСБ задержала подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге
Гражданина одной из среднеазиатских республик считают причастным к незаконному обороту взрывчатых веществПодробнее
Екатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срокЕкатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срок
Суд приговорил блогера Руслана Соколовского к 3,5 годам условноПодробнее
Экс-руководителей "Роснано" освободили из-под арестаЭкс-руководителей "Роснано" освободили из-под ареста
Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение, а предельный срок содержания фигурантов под домашним арестом и под стражей к этому моменту уже истекПодробнее
Правительство рассмотрит максимальный срок задержания пьяных лицПравительство рассмотрит максимальный срок задержания пьяных лиц
Административное задержание предложили ограничить двумя суткамиПодробнее
Матвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламеМатвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламе
Ограничения нужно оформить законодательно, считает спикер Совета ФедерацииПодробнее
Путина насмешил вопрос об отношениях РФ и США в связи с увольнением КомиПутина насмешил вопрос об отношениях РФ и США в связи с увольнением Коми
Российский лидер заявил американской журналистке, что не понимает, какое отношение РФ имеет к кадровым перестановкам в ФБРПодробнее
Российских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в СирииРоссийских офицеров наградят за срыв атаки 300 террористов в Сирии
Командиру группы спецназовцев, в которую входит 16 человек, присвоили звание Героя России, офицерам вручат боевые наградыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 мая6 фото
11 мая
Фотохроника 11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСоздание национального поисковика "Спутник" признали неудачнымВ миреМинобороны РФ прокомментировало сближение Су-30 с самолетом СШАВ миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФВ миреПорошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"
Торговое представительство США отметило неэффективность борьбы с пиратством в РФ
Европейскому суду рекомендовали приравнять Uber к обычным такси
Минобороны РФ прокомментировало сближение российского Су-30 с самолетом США
Установлена личность убитого при нападении в Ингушетии на пост ДПС боевика
В московском метро пройдет парад поездов по случаю 82-летия столичной подземки
Подозреваемый в коррупции экс-прокурор Ленинградской области умер в больнице
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Екатеринбург из-за попавшей в двигатель птицы
Китай расширит доступ американских компаний на свой рынок
Крупнейший банк Азербайджана приостанавил выплаты по внешнему долгу
Создание национального поисковика "Спутник" признали неудачным
Ходатайство о заочном аресте челябинского экс-губернатора Юревича поступило в суд
Двое украинских военных погибли и шестеро ранены в Донбассе за сутки
Мутко назвал открытым вопрос об участии хоккеистов НХЛ в зимней Олимпиаде
ЦБ РФ отозвал лицензию у страхового брокера "Столица"
Цена нефти Brent стабилизировалась у $50,8 за баррель
В Москве за неполную неделю выпало более месячной нормы осадков
Число эвакуированных из-за подтопления в Тюменской области приблизилось к 600
Трамп опроверг слухи о наличии у него собственности в России
С января в Сибири изъяли более 1 млн литров контрафактного алкоголя
В Омске обрушилась часть стены пятиэтажного дома
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи