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Подозреваемый в коррупции экс-прокурор Ленинградской области умер в больнице

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Бывший прокурор Ленинградской области Станислав Иванов, проходивший по уголовному делу о взятках, скончался после продолжительной болезни.

"Станислав Германович скончался в медицинском учреждении", - сообщила "Интерфаксу" в четверг старший помощник по связям со СМИ областной прокуратуры Оксана Сухарева. Причину смерти в ведомстве не уточнили.

В начале ноября 2016 года суд в Петербурге поместил Иванова под подписку о невыезде в рамках дела о получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Следователи просили его арестовать, но отозвали ходатайство после заключения врачей, которые зафиксировали у прокурора тяжелую болезнь. Как сообщил тогда "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник, у Иванова диагностировали острый лейкоз.

Адвокат экс-прокурора Анатолий Пчелинцев сообщал журналистам, что с момента избрания меры пресечения состояние здоровья Иванова не менялось и оставалось стабильно тяжелым, а сам он находился в больнице на стационарном лечении.

По данным из открытых источников, Иванов работал в органах прокуратуры с 1992 года. Пост прокурора Ленинградской области он занимал в 2014-2016 годы.

Теги: Ленобласть, Станислав Иванов
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