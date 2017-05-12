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Суд отказался заочно арестовать челябинского экс-губернатора Юревича

Бывший глава региона, обвиняемый в получении взяток, ранее был объявлен в международный розыск

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу отказал в заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого во взяточничестве и подстрекательстве к клевете.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении обвиняемого Юревича меры пресечения в виде заключения под стражу отказать", - сказал судья.

Он добавил, что объективных сведений об отказе Юревича вернуться из-за рубежа по окончании лечения в настоящее время не представлено.

По данным следствия, Юревич, занимавший в 2012 году должность губернатора Челябинской области, систематически получал от Виталия Тесленко, назначенного им министром здравоохранения региона, взятки, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья. По словам адвоката экс-губернатора Игоря Трунова, защита предоставила следствию документы из медучреждения Лондона, согласно которым Юревич не может из-за болезни находиться под арестом.

5 мая Юревич был объявлен в международный розыск.

Теги: Екатеринбург, Михаил Юревич
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