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Мэй заявила об отсутствии угрозы утечки данных пациентов больниц из-за WannaCry

Есть обновление от 22:24

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об отсутствии угрозы утечки персональных данных пациентов медицинских учреждений, подвергшихся крупномасштабной кибератаке ранее, сообщает в пятницу агентство Associated Press. Она подтвердила информацию о том, что атака на больницы является частью крупномасштабной кибератаки, которая ударила по учреждениям и организациям по многим странам мира.

По данным BBC, помимо России и Британии, речь идет о таких странах, как США, Китай, Испания, Италия.

Хакерской атаке подверглись также сеть испанской телекоммуникационной компания Telefonica, испанский поставщик электроэнергии и природного газа Iberdrola, американская компания по предоставлению почтовых и курьерских услуг FedEx, крупнейший провайдер телекоммуникационных услуг Португалии Portugal Telecom.

Ранее в "Лаборатории Касперского" сообщили "Интерфаксу", что около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком "WannaCry" пришлись на 74 страны по всему миру; в наибольшей степени заражению подверглась Россия. По данным компании, за расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в криптовалюте Bitcoin, эквивалентный $600.

Теги: Великобритания, WannaCry
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