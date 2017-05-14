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Ракетный пуск в КНДР не повлиял на радиационный фон в приграничном Приморье

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Радиационный фон в Приморье остается в норме после очередного ракетного испытания в КНДР.

На сайте Примгидромета сообщается, что в настоящее время радиационный фон в Приморском крае составляет 14 микрорентген в час, что соответствует обычным показателям. Специалисты проводят измерения ежечасно.

Южнокорейские СМИ сообщили, что Северная Корея в воскресенье утром произвела пуск баллистической ракеты средней дальности.

Приморье - единственный регион РФ, граничащий с КНДР.

По имеющимся данным, ракета была запущена с полигона на северо-западе страны в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто в направлении Японии. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.

Теги: КНДР, Россия, Приморье
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