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Системы контроля в РФ своевременно зафиксировали пуск северокорейской ракеты

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно обнаружила пуск КНДР баллистической ракеты, сообщил в воскресенье информированный источник "Интерфакса".

"Система своевременно зафиксировала этот пуск", - сказал он агентству.

Северная Корея в воскресенье утром произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. По имеющимся данным, ракета была запущена с полигона на северо-западе страны в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто в направлении Японии. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.

По данным телекомпании CNN, ракета упала в воду в 60 милях (около 100 км) к югу от российского Приморского края.

"Средства противовоздушной - противоракетной обороны, имеющиеся в зоне ответственности Восточного военного округа, способны гарантированно нивелировать потенциальные угрозы, которые могут возникнуть при пусках ракет, осуществляемых Северной Кореей", - сказал ранее "Интерфаксу" военный эксперт генерал-майор Владимир Богатырёв, который до увольнения в запас служил в центральном аппарате Минобороны РФ.

Теги: КНДР, Россия
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