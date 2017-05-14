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Пропавшего в Липецкой области ребенка нашли мертвым

По данным СКР, четырехлетнего мальчика обнаружили в канализации возле его дома

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пропавший неделю назад в селе Солдатское Тербунского района в Липецкой области 4-летний мальчик найден мертвым в канализационной яме возле дома, где он проживал, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СКР по региону.

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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве малолетнего, возбужденного по факту исчезновения 4-летнего ребенка в селе Солдатское Тербунского района, обнаружено его тело", - говорится в сообщении.

Следствием будут проведены все необходимые мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего, в том числе и для выяснения обстоятельств, почему ребенок оказался в яме.

По версии следствия, мальчик после игр со старшим братом возле дома пропал из поля зрения. Местные жители организовали самостоятельные поиски, однако после безуспешных попыток, обратились в правоохранительные органы.

На место происшествия была незамедлительно отправлена следственная группа.

Теги: Липецская область
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