За незаконную выдачу бюллетеней на выборах предложили сажать на 5 лет

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Проект поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ за нарушения в ходе голосования обсуждают в российском парламенте: законодатели предлагают строго наказывать (до пяти лет лишения свободы) за незаконную выдачу и получение бюллетеней на выборах, если это было совершено группой лиц по предварительному сговору, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Уголовное наказание - вплоть до лишения свободы на пять лет - может быть введено за незаконную выдачу и получение бюллетеней на выборах, если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору. Такой вариант поправок в УК РФ обсуждают сейчас в парламенте, рассказали главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. По их словам, законопроект может быть внесен в Госдуму после получения отзывов из Верховного суда и правительства", - говорится в статье.

Как пояснил изданию председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Клишас, "сейчас уголовная ответственность предусмотрена за ряд нарушений избирательного законодательства: например, фальсификацию итогов голосования или фальсификацию избирательных документов".

"В то же время за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня предусмотрена только административная ответственность. Вместе с тем есть случаи, когда одно и то же лицо незаконно выдает или получает большое количество избирательных бюллетеней. А после того как эти правонарушения пресекаются, его привлекают к административной ответственности с наказанием в виде незначительного штрафа. Предлагаемый проект федерального закона призван пресечь такую практику и в определенной степени повысить прозрачность выборов", - подчеркнул сенатор, добавив, что предусматривается введение уголовной ответственности за незаконную выдачу и незаконное получение избирательного бюллетеня, если эти деяния совершены три и более раз в ходе одного и того же голосования.

"Наказание будет предусмотрено как для членов избирательной комиссии, так и для тех, кто незаконно голосовал. По принципу коррупционности - для тех, кто дал, и для тех, кто взял", - объяснил председатель думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников ("Единая Россия"), отметив, что "возможны различные санкции - как штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, так и принудительные работы".

Он также сообщил, что "обсуждается и вариант наказания в виде лишения свободы до пяти лет, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Такая мера будет грозить организаторам так называемых каруселей на выборах, когда граждан возят по участкам и дают голосовать по несколько раз".

Кроме того, собеседники издания в парламенте подчеркнули, что "для "рядовых" участников "карусели" максимальный срок будет составлять четыре года лишения свободы".