Отмену открепительных удостоверений на выборах обсудят в Госдуме

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в пятницу рассмотрит во втором чтении пакет законопроектов об отмене открепительных удостоверений на выборах. Законопроект устанавливает возможность голосования по заявлению избирателя. Это коснется тех граждан, которые в день голосования будут отсутствовать по месту регистрации.

Избиратель, подавший заявление о включении его в список избирателей по месту проживания, исключается из списка избирателей по месту регистрации. Оговаривается, что избиратель, подавший заявление, может быть включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном избирательном участке. В день голосования избиратель может быть включен в список избирателей только по решению участковой избирательной комиссии и только после установления факта того, что он не проголосовал на другом избирательном участке.

Кроме того, законопроект устанавливает административная ответственность за злоупотребление предоставляемыми правами. За неоднократное голосование одного и того же лица, а также за организацию такого голосования предлагается установить штраф в 30 тыс. рублей.

Увеличиваются с 3,5 тыс. руб. до 30 тыс. руб. размеры штрафа за выдачу избирательного бюллетеня в целях предоставления возможности проголосовать вместо избирателя или проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования либо за выдачу гражданину заполненного избирательного бюллетеня, а также за получение такого бюллетеня. Ответственность за неоднократное такое административное правонарушение составит 50 тыс. руб.