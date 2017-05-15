"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности

Аналитический Центр обжаловал в Конституционном суде поправки в закон об НКО-"иноагентах", внесенные в июне 2016 года

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Левада-центр" обжаловал в Конституционном суде положение закона об НКО-"иноагентах", приравнивающее проведение социологических исследований к политической деятельности. Об этом сообщил директор организации Лев Гудков.

"Мы подали жалобу в Конституционный суд", - сказал Гудков "Интерфаксу".

По его словам, организация обжалует поправки, внесенные в закон в июне 2016 года, которые приравнивают социологические исследования к политической деятельности.

"Получается, что та наша деятельность, которая по более ранней редакции закона после проверки не была признана прокуратурой и Минюстом политической, после поправок в закон задним числом признается политической деятельностью", - отметил он.

По мнению Гудкова, в связи с поправками закон приобрел "явно неправовой характер".

"Дело не только в статусе иностранного агента "Левада-центра", но и в общих проблемах. Закон носит произвольный характер, блокирует деятельность целого ряда гражданских организаций, это нарушает наши гражданские права", - сказал он.