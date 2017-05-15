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Зоозащитники потребовали законодательно запретить притравочные станции

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Зоозащитники обеспокоены, что новый законопроект о защите животных, который должен быть принят в ближайшие месяцы Госдумой, не решает проблем притравочных станций, где собак натравливают на диких животных.

"Уже лежит на выходе в Госдуме законопроект, но он вызывает у нас сожаление. Мы бы хотели, чтобы внутри закона выбили хоть что-то из тех сфер, которые запредельно жестоки, особенно та сфера, о которой мы сегодня говорим", - сказала на пресс-конференции в понедельник в центральном офисе "Интерфакса" президент центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова.

По её мнению, существование притравочных станций нарушает восемь законодательных актов РФ.

"Притравочные станции нарушают уголовный кодекс, в частности, статью о жестоком обращении с животными, можно сюда же добавить "в составе группы лиц и из садистских побуждений", нарушается гражданский кодекс, федеральный закон о природном мире, закон о ветеринарии, закон об охоте", - сообщила Новожилова.

Зоозащитница заявила, что притравочные станции преследуют только коммерческие цели, и отнюдь не тренируют навыки охотничьих собак. Она констатировала, что станциях нередко используются в качестве "притравки" даже краснокнижные животные, домашние животные, а также животные, списанные из цирка.

Со своей стороны научный сотрудник центра психиатрии им.Сербского Виктор Ханыков считает, что всю притравочную деятельность нужно законодательно запретить.

"Должна быть запрещена деятельность по притравке как контактной, так и бесконтактной", - сказал он.

Теги: Вита
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