В Ульяновской области заблокировали торговавший леопардами сайт

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - По требованию прокуратуры Димитровграда Ульяновской области заблокированы интернет-страницы, на которых была размещена информация о продаже животных из Красной книги РФ.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима сообщил агентству "Интерфакс", что на продажу были выставлены леопарды и тонкохвостые полозы.

"Эта информация доступна для всех посетителей сайтов, предварительная регистрация и пароль не требуются. Между тем, торговля такими животными запрещена законом, а содержание их в неволе допускается лишь в исключительных случаях, например - для сохранения и воспроизводства в искусственно созданной среде обитания, а также в научных и культурно-просветительских целях", - подчеркнул Зима.

Он отметил, что в связи с этим прокуратура направила в суд иски. "Не дожидаясь судебных решений, администрация интернет-ресурса выполнила требования прокуратуры и заблокировала доступ к страницам, на которых была размещена информация о возможности покупки объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России", - сказал собеседник агентства.