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Микрорайон Ставрополя остался без света из-за аварии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Микрорайон "Белый город" на юго-западе Ставрополя оказался обесточенными из-за аварии, сообщили "Интерфаксу" в управляющей компании, обслуживающей жилые комплексы.

"Электроснабжение нарушено. Восстановлена подача света будет завтра, скорее ближе к вечеру", - сказал дежурный энергетик управляющей компании. В службе экстренной помощи "112" агентству также сообщили, что энергетики приступят к устранению энергоаварии в микрорайоне "утром во вторник".

По данным компании-застройщика микрорайона "Белый город", в комплексе расположено два 16-этажных дома и одна 18-этажка. Всего в этих домах 2 тыс. 50 квартир, в них проживают более 2 тыс. человек.

Вечером в понедельник местами по Ставрополью начались сильные дожди. Жители одного из микрорайонов краевого центра, где расположены в основном частные домовладения, в соцсетях жалуются на подтопления придомовых территорий.

Теги: Ставрополь, Россия
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