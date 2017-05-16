"Яндекс" начал тестировать сервис каршеринга

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "Яндекс" начал тестировать сервис "Яндекс.Каршеринг" по поиску и выбору ближайших автомобилей для краткосрочной аренды.

Бета-версия приложения будет доступна пользователям на платформе iOS в тестовой среде TestFlight по заявке, говорится в сообщении компании.

На этапе тестирования "Яндекс" интегрировал в приложение четыре службы каршеринга в Москве - "Делимобиль" и Anytime. Сервис в настоящее время находит около 2500 автомобилей, что составляет примерно 97% от всех предложений каршерингов в столице. Интеграция основана на использовании API партнеров.

Для поиска автомобилей используется технология пешеходной маршрутизации "Яндекс.Карт", которая позволяет искать ближайшие транспортные средства в определенном радиусе, а также строить к ним оптимальный маршрут, учитывая реальную пешую доступность свободных для аренды авто.

Помимо указанных возможностей пользователь получает информацию о марке и модели машины, количестве бензина, вместимости, карту с местами возможной парковки и тариф. Для пользователей также будет доступен фоновый поиск автомобилей.

"Яндекс.Каршеринг" - новый геосервис "Яндекса". Среди геоинформационных сервисов компании также "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Карты"" и "Яндекс.Пробки".

По итогам эксперимента "Яндекс" примет решение о дальнейшем развитии сервиса и наиболее востребованном для пользователей функционале.

По данным на сентябрь 2015 года, приведенным на официальном сайте мэра Москвы, объем рынка краткосрочной аренды автомобилей в Москве составляет около 10 тыс. машин, в денежном выражении - $125 млн. По оценкам Global Market Insights, в 2015 году в денежном выражении рынок каршеринга составил более $1 млрд, а к 2024 году он вырастет до $6,5 млрд. По разным оценкам зарубежных аналитиков, сегодня в каршеринге задействовано от 90 до 120 тыс. транспортных средств, но уже к 2020 году эта цифра может вырасти в 10 раз.