В Минкомсвязи назвали бессмысленной блокировку российских соцсетей на Украине

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Блокировка на Украине популярных российских соцсетей и поисковиков - бессмысленное решение, которое приведет к дискредитации власти и правовому нигилизму, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится. Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность", - сказал Волин журналистам во вторник.

"Поэтому это бессмысленное, дискредитирующее украинское руководство очередное решение. Далеко не первое и, видимо, не последнее. Но это любимое развлечение украинских властей - стрелять себе в ногу", - заявил замминистра.

По его словам, "это решение приведет к небывалому росту компьютерной грамотности украинского населения, и к тому, что жители Украины моментально освоят анонимайзеры, VPN-сервисы и колоссальное количество программ, позволяющие обходить блокировки".

"Блокировки эффективны только тогда, когда по блокируемому ресурсу есть широкий общественный консенсус, как в отношении детской порнографии, наркотиков или пропаганде суицида. Когда в обществе не возникает массового желания эту блокировку обойти", - сказал Волин.

Он отметил, что ответных мер не стоит принимать, чтобы "не уподобляться".