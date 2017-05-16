Интернет-ассоциация Украины не нашла способа блокировать санкционные сайты

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Блокирование попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами на данный момент технически невозможно, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

"По состоянию на сегодня это невозможно выполнить", - сказал он.

Федиенко добавил, что для блокировки провайдерам может потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова сообщила агентству, что в теории технически ограничить доступ к некоторому количеству ресурсов можно, но на практике это ограничение будет легко обойти.

"Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес и пр.) неэффективен, а продвинутые пользователи легко его обойдут", - отметила она.

В свою очередь департамент киберполиции Национальной полиции Украины намерен выполнять решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ограничении доступа к российским веб-ресурсам, в том числе и соцсетям, в пределах своих компетенций.

"Относительно запрета российских соцсетей. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обязательно будет выполнять соответствующее решение в пределах своих полномочий и компетенций. В соответствии вот с решением СНБО... Давно пора", - написал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.