Из-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшего

В результате взрыва газа 16 квартир были полностью разрушены

На месте взрыва в жилом доме в Волгограде

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Спасатели во вторник днем извлекли тело женщины из-под завалов частично разрушенного в результате взрыва четырехэтажного жилого дома Советском районе Волгограда, передал корреспондент "Интерфакса" с места события.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли два человека и девять пострадали.

Во вторник в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме. В результате обрушился весь 3-й подъезд этого дома.

Между тем источник в службах технического надзора региона сообщил "Интерфаксу", что причиной взрыва, предварительно, могло стать нарушение рабочими техники безопасности при проведении газовых работ.

"Предварительно, на газопроводе возле дома проводились ремонтные работы, при осуществлении которых рабочие могли допустить существенные нарушения техники безопасности, что и привело к взрыву", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил осведомленный источник, в результате взрыва 16 квартир были полностью разрушены.