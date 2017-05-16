Число пострадавших при взрыве газа в Волгограде увеличилось до 14 человек

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - До 14 человек возросло число пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"В результате взрыва в больницы были доставлены 11 пострадавших, один уже выписан. Три человека находятся в тяжелом состоянии", - сказал Бочаров.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли три человека.

Губернатор отметил, что жильцы дома, размещенные в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и всем необходимым.

"На настоящий момент подтверждена информация о повреждении газопровода, что стало причиной взрыва", - сказал глава региона. Он добавил, что в связи с происшествием в регионе введена чрезвычайная ситуация.

Во вторник произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде, был разрушен один подъезд дома.

Очевидцы утверждают, что на стене дома со стороны Панфиловской улицы стояли строительные "маячки", так как на стене была видимая трещина. Отмечается, что в здании ни разу не проводилось капитального ремонта.

Жильцы дома сообщают, что с раннего утра чувствовали запах газа.