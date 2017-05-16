В Волгограде начали допрашивать предпринимателей по делу о взрыве газа в жилом доме

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Волгограде приступили к допросу предпринимателей, владельцев магазинов и заведений, находящихся вблизи жилого дома, где произошел взрыв бытового газа, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель регионального управления СКР Наталия Куницкая.

"В настоящее время следователи допрашивают предпринимателей и рабочих, проводивших работы на сетях водоснабжения вблизи дома, где произошел взрыв. По предварительным данным, во время проведения несанкционированных работ был поврежден газопровод, что и стало причиной взрыва", - сказала Куницкая.

В настоящее время на месте спасатели продолжают разбор завалов, ожидается прибытие руководства Южного регионального центра МЧС.

Как сообщалось, во вторник произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда. Пресс-служба СКР подтверждает гибель двух человек - мужчины и женщины, их личности устанавливаются. Между тем, с места события сообщалось об обнаружении третьего погибшего.

Очевидцы утверждают, что на стене дома со стороны Панфиловской улицы стояли строительные "маячки", так как на стене была видимая трещина. Отмечается, что в доме ни разу не делали капитальный ремонт. Жильцы дома говорят, что с раннего утра чувствовали запах газа.

По факту обрушения подъезда жилого дома возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).