По делу о взрыве в доме в Волгограде задержано три человека

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Трое подозреваемых в причастности к взрыву бытового газа в жилом четырехэтажном доме в Волгограде задержаны, сообщил журналистам руководитель регионального следственного управления СКР Михаил Музраев.

"По подозрению в причастности к взрыву задержан предприниматель, владелец торгового павильона, его отец и рабочий, производивший работы на водопроводе", - сказал Музраев.

Он отметил, что работы проводились без согласования с администрацией района и газовыми службами.

По словам Музраева, на настоящий момент установлены личности двух из троих погибших - это работник Горгаза и жительница квартиры 24.

Во вторник 16 мая произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда. Погибли 3 человека, 14 пострадали.

Очевидцы утверждают, что на стене дома со стороны Панфиловской улицы стояли строительные "маячки", так как на стене была видимая трещина. Отмечается, что в доме ни разу не проводилось капитального ремонта.

Жильцы дома говорят, что с раннего утра чувствовали запах газа.