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Спасатели сообщили о телах двух погибших под завалами в Волгограде

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Под завалами жилого четырехэтажного дома в Советском районе Волгограда, частично разрушенного в результате взрыва бытового газа, могут находиться еще двое погибших, сообщил журналистам на месте происшествия руководитель Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.

"В результате происшествия погибли три человека, еще двое могут находиться под завалами", - сказал Одер.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в свою очередь, рассказал, что пострадавшим, которые находятся в больницах Волгограда, оказывается вся необходимая помощь. По его словам, при необходимости пострадавшие могут быть направлены на лечение в Москву.

Как сообщалось, взрыв бытового газа произошел во вторник в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда. Погибли 3 человека, 14 пострадали.

Теги: Волгоград
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