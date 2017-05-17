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Суд отказался принять жалобу на объявление в розыск челябинского экс-губернатора Юревича

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга не стал рассматривать жалобу защиты бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича на объявление его в международный и федеральный розыски.

"От 16 мая есть постановление судьи об отказе в принятии жалобы", - сообщили "Интерфаксу" в Ленинском суде.

Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено по факту получения Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, взятки от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем министром здравоохранения региона. По данным следствия, Юревич систематически получал от Тесленко взятки, их общая сумма составила 26 миллионов рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Сейчас Юревич находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья. По словам адвоката экс-губернатора Игоря Трунова, защита предоставила следствию документы из медучреждения Лондона, согласно которым Юревич не может из-за болезни находиться под арестом.

5 мая Юревич был объявлен в международный розыск. 12 мая Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и не стал его заочно арестовывать.

Теги: Михаил Юревич, Виталий Тесленко, Екатеринбург, Челябинская область
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