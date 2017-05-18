Россияне смогут проконтролировать использование своих персональных данных

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В РФ через два года заработает интернет-сервис, где россияне смогут проверить, кому они предоставили свои паспортные данные, а также ограничить их дальнейшее распространение, сообщает в четверг газета "Известия".

По ее информации, в проекте программы "Цифровая экономика", направленном Минкомсвязью в начале мая в правительство, сказано, что специальный сайт заработает в 2019 году.

Тем временем, как сообщил газете президент Фонда информационной демократии Илья Массух, в РФ будут разработаны требования к сбору персональных данных. По его словам, использование таких данных нужно будет отмечать на этом портале. Газета отмечает, что речь идет даже о таких случаях, когда при входе в бизнес-центр у гражданина требуют предъявить документы, данные из которых охрана вносит в специальную тетрадь, однако в настоящий момент неизвестно, что происходит с этими данными дальше.

По словам Массуха, "за портал будет Роскомнадзор". "С ними этот вопрос согласован. Источники финансирования для создания сайта еще предстоит определить", - сказал он, отметив, что россияне после авторизации на портале смогут узнать, кто использовал их данные и при необходимости запретить в дальнейшем это делать", - добавил он..

Как сказал Массух, для запуска такого сайта необходима проработка ряда законодательных актов. В частности, речь идет об ответственности для юрлиц, которые не будут вносить информацию о сборе персональных данных. Он считает, что в 2019 году такой сервис может появится в РФ.

Тем временем, как считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, нынешнее законодательство РФ позволяет осуществить запуск такого сервиса. Однако он опасается, что создание такого портала ухудшит защиту от утечек паспортных данных россиян.

"В европейских странах подобная форма взаимодействия предусмотрена. В Европе этим занимаются независимые организации. У Роскомнадзора очень много обязанностей, у его представителей не всегда есть время заниматься персональными данными. Создание такого портала может ухудшить защиту персональных данных пользователей от утечек", - сказал он.