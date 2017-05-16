Экономика

В РФ предложили создать госсборщика больших пользовательских данных

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В России предложили создать государственную структуру для сбора и регулирования рынка Больших пользовательских данных (БПД), сообщает во вторник газета "Ведомости".

Издание уточняет, что под этим термином понимаются не персональные данные пользователей, а большие массивы обезличенных данных - "предпочтения пользователя в интернете, социальные связи и круг общения", которые после обработки позволяют идентифицировать их владельца. "Такие данные собирают поисковые системы, социальные сети и операторы связи, чтобы лучше таргетировать рекламу и предоставлять подходящие тарифы", - отмечает газета.

По данным "Ведомостей", появление государственного сборщика этих данных предусмотрено поправками в закон "Об информации", однако газете не удалось однозначно выяснить, кто или какое ведомство является инициатором этой идеи.

Для финансирования работы госоператора планируется создать специальный фонд, который будет пополняться за счет ежеквартальных отчислений операторов БПД с доходов от обработки данных для рекламной деятельности. Возможно, им придется отчислять на работу новой структуры 2% от этих доходов. "Ведомости" подсчитали, что с учетом доходов "Яндекса" и Mail.Ru Group за первый квартал 2017 года сумма таких отчислений могла бы составить 380 млн и 96 млн рублей соответственно.

Под регулированием рынка БПД глава рабочей подгруппы "Интернет + общество" при администрации президента Наталья Касперская понимает локализацию таких данных, обеспечение равных условий для российских и зарубежных игроков, а также подготовку стандарта пользовательского соглашения.

Теги: Россия
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