Коллектора застрелили в подъезде жилого дома в Иркутске

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено утром в четверг в подъезде жилого дома на бульваре Рябикова в Иркутске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

"Убитому 47 лет, он трудился старшим специалистом по работе с просроченной задолженностью в одной из финансовых организаций. На теле найдено два огнестрельных ранения - в голову и плечо", - сообщил сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе Главного управления МВД по региону агентству сообщили, что за информацию о преступлении объявлено крупное денежное вознаграждение.

"Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе устанавливает свидетелей и очевидцев преступления", - сказал представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).