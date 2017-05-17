Толпа болельщиков "Спартака" вышла на поле отпраздновать победу в Чемпионате России

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Болельщики "Спартака" вышли на поле стадиона "Открытие Арена" после финального свистка матча 29-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Тереком", чтобы вместе с игроками и тренерским штабом отпраздновать победу в чемпионате России, сообщает корреспондент "Интерфакса" из московского Тушина.

Акция была согласована между клубом и фан-клубом. Зрителей нижних секторов трибун B и D стюарды провели к газону через эвакуационные калитки. Болельщики с верхних секторов трибун B и D, а также трибун А и С, вышли через радиальный проезд, расположенный между Северной и Восточной трибунами. О порядке выхода болельщиков на газон было сообщено дополнительно перед началом матча и в перерыве.

"Спартак" обыграл "Терек" со счетом 3:0, два мяча забил капитан команды Денис Глушаков, еще один мяч провел Квинси Промес.

"Красно-белые" 7 мая досрочно завоевали чемпионский титул в 27-м туре.