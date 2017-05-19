Суд проведет предварительные слушания по обвинению топ-менеджеров "Роснано"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы в пятницу проведет предварительные слушания по делу в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате более 220 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирэна Кобзаева. По ее словам, заседание, назначенное на 15:30, пройдет в закрытом режиме, как того требует законодательство.

Генпрокурор Юрий Чайка 10 мая утвердил обвинительное заключение по делу и отправил его в суд. После дополнительной проверки он отменил ранее вынесенное постановление своего заместителя от 2 мая 2017 года о возврате дела в отношении бывших топ-менеджеров "Роснано" на доследование в связи с обнаруженными "грубейшими нарушениями уголовно-процессуального законодательства".

Меламеду предъявлено обвинение в организации растраты. По версии следствия, экс-глава "Роснано" принял на работу в корпорацию подконтрольных ему Андрея Малышева и Святослава Понурова, после чего инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации "Роснано" услуг, необходимости в которых не было. В 2008 году финансовый директор С.Понуров как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме "Алемар", совладельцем которой являлся Меламед, после чего разработал проект договора об оказании услуг, который, в свою очередь, подписал заместитель главы "Роснано" Малышев. Таким образом, в период с февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы 220 млн рублей, считает следствие.

Сторона защиты и "Роснано" настаивают на отсутствии какого-либо ущерба госкорпорации от действий Меламеда и Понурова