В РПЦ заявили о праве на самостоятельный выбор сроков подачи заявки на Исаакий

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Русская православная церковь сама решит, когда подавать официальную заявку на передачу Исаакиевского собора, заявила глава юридического отдела Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

"Закон не регламентирует этот вопрос, мы его самостоятельно решаем. Пока нет никаких документов, обязывающих нас подать заявку. Когда она будет подана - я не готова сказать, не знаю", - сказала она журналистам в пятницу в кулуарах Санкт-Петербургского международного юридического форума.

Отвечая на вопрос, успеют ли передать Исаакий Церкви до 12 июля, о чем писали СМИ, игуменья подчеркнула, что, согласно 327-му федеральному закону, заявление рассматривается в месячный срок с момента подачи.

"И в месячный срок должно быть принято решение о передаче. Дальнейшая передача осуществляется либо в течение срока не более двух лет, если план передачи не составляется. Если составляется, то в течение шестилетнего срока", - добавила она.

Комментируя инициативу проведения референдума о передаче музея Церкви, игуменья Ксения подчеркнула, что, по ее мнению, оснований для него нет.

"Референдум проводится только по тем вопросам, которые не урегулированы федеральными законами. Вопрос, поставленный на референдум, это вопрос о законности прекращения права оперативного управления (музеем - "ИФ"), законности "дорожной карты", утвержденной распоряжением комитета имущественных отношений. Все эти вопросы урегулированы федеральным законодательством, предмета для проведения референдума нет. Нельзя выносить на референдум вопрос, урегулированный федеральным законом", - сказала она.