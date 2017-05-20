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Yota выплатит до 20 млн руб. компенсаций из-за сбоя на сетях "Мегафона"

"Мегафон" определит их размер и форму в начале рабочей недели

Yota выплатит до 20 млн руб. компенсаций из-за сбоя на сетях "Мегафона"
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Мобильный оператор Yota (работает на сетях "Мегафона") выплатит компенсации в размере до 20 млн рублей абонентам, которые пострадали от сбоя сети "Мегафона" накануне, говорится в сообщении оператора.

Yota - 100% дочерняя компания "Мегафона".

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"Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 млн рублей клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом", - комментирует генеральный директор Yota Владимир Добрынин, процитированный в сообщении.

В качестве компенсации Yota предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Для ее получения клиентам мобильного оператора нужно обратиться в службу поддержки, отмечают в компании.

19 мая части абонентам "Мегафона" и дочерней компании Yota были недоступны голосовая связь, а также доступ в интернет из-за технических проблем с сетью. Авария коснулась жителей Столичного и Центрального регионов, а также Поволжья.

"Мегафон" также выплатит компенсации: ее размер и форма будут определены в начале рабочей недели, отметил глава "Мегафона" Сергей Солдатенков в своем обращении в соцсети "ВКонтакте". "Это первая авария такого масштаба в истории нашей компании, и мы сделаем все возможное, чтобы она осталась последней. Качество связи для "Мегафона" было, есть и будет нашим приоритетом", - говорится в обращении.

В компаниях не раскрывают количество абонентов, пострадавших из-за аварии на сетях, также "Мегафон" не дает оценки потерь на фоне сбоя.

Сбой был связан с программным обеспечением HP, встроенным в системы сбора данных оператора.

Теги: Yota, Мегафон
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