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Тысячи верующих встретили в Москве мощи Николая Чудотворца

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье торжественно встретил в храме Христа Спасителя мощи святого Николая Чудотворца, которые впервые в истории доставили в РФ из Италии.

Сотни представителей духовенства выстроились в живой коридор снаружи, через который патриарх из храма проследовал к автобусу, на котором ковчег с мощами привезли из аэропорта "Внуково".

Затем святыню доставили внутрь. При этом ковчег на плечах несли четыре епископа. Храм, вмещающий около 10 тыс. человек, заполнен верующими. Многие из паломников приехали из других российских регионов, а также из стран ближнего зарубежья, где, как и в России, особенно почитается святой Николай. Сотни людей также находятся на прилегающих улицах, за ограждениями.

В миреЧасть мощей Николая Чудотворца передали РПЦ в ИталииЧитать подробнее

Доставка святыни была отмечена торжественным звоном колоколов в церквях столицы, в том числе в храме Христа Спасителя и на колокольне Ивана Великого в Кремле.

Мощи святого Николая сегодня прибыли спецрейсом во "Внуково" из папской базилики итальянского города Бари.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Франциском 12 февраля 2016 года. Это является уникальным событием, поскольку за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали города.

До 12 июля мощи будут доступны для паломников в храме Христа Спасителя, с 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге (как ожидается, в Александро-Невской лавре).

Теги: Москва, Италия, Бари, патриарх Кирилл, Николай Чудотворец
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