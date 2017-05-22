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Более 100 человек отселены из подтопленного якутского села

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Более 30 дворов подтоплены в якутском селе Березовка Среднеколымского района из-за резкого подъема воды в одноименной реке.

"Подтоплено 34 дворовых территории с населением 186 человек, из них 59 детей, в том числе 18 жилых домов (вода от 5-50 см. от уровня пола), в которых проживает 111 человек, из них 53 ребенка. Также подтоплены 4 социально значимых объекта", - сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по Якутии.

В сельской школе развернут пункт временного размещения, в который отселены 27 человек, у родственников размещены еще 84 человека, говорится в сообщении.

В Среднеколымском районе продолжает работать межведомственная оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и правительства республики.

По информации Ленского бассейнового водного управления, у поселка Березовка уровень воды составляет 1103 см при критическом 1000 см.

В ближайшие сутки ожидается дальнейшее повышения уровня воды возле села.

Теги: Россия, Якутия
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