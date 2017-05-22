Самолет сообщением Хабаровск-Москва экстренно сядет в Хабаровске

Источник сообщил о проблемах с шасси

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Самолет Airbus A330 сообщением Хабаровск-Москва готовится к экстренной посадке в аэропорту Хабаровска из-за проблем с шасси.

Первые сообщение о самолете, который кружит над городом, появились в социальных сетях. Как сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в оперативных службах, экипаж самолета готовится аварийной посадке после выработки топлива.

"Самолет Airbus A330 готовится к экстренной посадке. По имеющейся информации, причиной возврата воздушного судна стали проблемы с шасси", - сообщил источник.

Борт вылетел из Хабаровска в 10:34 по местному времени (3:34 мск).