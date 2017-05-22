Самолет Хабаровск-Москва вынужденно сел в аэропорту Хабаровска

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Самолет рейса СУ-1711 Хабаровск-Москва, который несколько часов кружил над Хабаровском, вырабатывая топливо, благополучно приземлился в аэропорту.

"Самолет благополучно приземлился, его отправили на стоянку. Какие-либо технические моменты я прокомментировать не могу, это прерогатива аэрофлота", - сообщила агентству "Интерфакс" первый заместитель исполнительного директора аэропорта Хабаровска Эльвира Ванюшкина.

Как сообщалось, самолет Airbus A330 несколько часов готовился к экстренной посадке в аэропорту Хабаровска из-за проблем с шасси. Борт вылетел из Хабаровска в 10:34 по местному времени (3:34 мск).