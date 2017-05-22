Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолета в Хабаровске

В ведомстве заверили, что дефицита электроэнергии на полуострове нет, но для гарантированного снабжения всех потребителей нужна малая генерация Подробнее

Минэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭС

Ранее депутат предложила проверить деятельность этой правозащитной организации и ФБК Подробнее

В Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о Поклонской

Замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов написал в соцсети, что будет "пилить расследование по мадам экс-прокурору" Подробнее

Глава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency International

Эффективность местных плебисцитов и соцопросов планируют протестировать на губернаторских выборах в сентябре Подробнее

СМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумами

20 мая 13:47

Yota выплатит до 20 млн руб. компенсаций из-за сбоя на сетях "Мегафона"

"Мегафон" определит их размер и форму в начале рабочей недели Подробнее

19 мая 22:21

"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя

Пострадавшие из-за сбоя абоненты получат компенсации Подробнее

19 мая 16:41

Законопроект об отказе в гражданстве РФ террористам прошел в Госдуме первое чтение

Действие инициативы не распространяется на граждан РФ по рождению Подробнее

19 мая 14:54

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон "О выборах президента РФ"

Поправки дают возможность назначить ближайшие выборы президента на 18 марта Подробнее

19 мая 14:14

Росгвардия займется мониторингом соцсетей

В ведомстве считают, что это предотвратит преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии в станице Наурской Подробнее

19 мая 11:52

Минприроды предложило ввести льготы на оплату ЖКУ за сортировку мусора