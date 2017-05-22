Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолета в Хабаровске

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хабаровская транспортная прокуратура выясняет причины вынужденной посадки самолета Airbus А330-300 в аэропорту Хабаровска.
"По поручению дальневосточного транспортного прокурора хабаровский транспортный прокурор проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На борту находились 10 членов экипажа и 238 пассажиров. Посадка прошла успешно, пострадавших нет", - сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что около 14:00 часов (8:00 по Москве) самолет компании "Аэрофлот", выполнявший рейс сообщением Хабаровск - Москва, из-за технических неполадок совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровск (Новый). Воздушное судно несколько часов кружило над Хабаровском, вырабатывая топливо.