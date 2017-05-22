Финские историки пригласили российских коллег изучить имперский период Финляндии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Молодые финские историки заинтересовались историей своей страны в составе Российской империи и приглашают российских коллег к совместному изучению этого периода.

Как сообщил СМИ руководитель проекта, молодой финский историк Алекс Снельман, энтузиастами финского исследовательского проекта "Имперский период" создается площадка для российско-финского сотрудничества.

"То столетие, когда Финляндия была частью Российской империи, стало объектом исследования выдающихся финских историков, которые, однако, в настоящее время достигли пенсионного возраста. Молодое поколение учёных при изучении истории Финляндии редко использует русскоязычные источники и литературу. Поэтому зачастую финская история 19-го века рассматривается как бы в вакууме, без учёта имперского контекста", - отмечает А.Снельман.

"Мы ставим себе целью исправить эту ситуацию, объединить финских исследователей, занимающихся этой проблематикой и обратить их внимание на русские источники, на общеисторический фон событий, а также развивать финско-российское научное сотрудничество", - добавил он.

"Наша деятельность будет осуществляться как в форме обмена электронными посланиями через сеть "Имперский период", так и в ходе общих встреч исследователей, а также организуемых в Санкт-Петербурге семинаров", - пояснил историк.

Как рассказал в понедельник "Интерфаксу" финский политолог Йохан Бекман (Johan Backman), "основные государственные и демократические институты Финляндии были созданы в составе Российской империи". "Также, с помощью императоров, развивалась финская культура, финский язык, литература, музыка, искусство. До сих пор финские историки имели тенденцию игнорировать влияние России на создание государственности Финляндии и развитие финской культуры", - отметил он.

По словам политолога, "послевоенная история показывает, что добрососедство и сотрудничество Финляндии с Россией - это блестящий пример всем народам". Он напомнил, что в конце Великой Отечественной войны Финляндия была союзником СССР, "мы вместе выгнали нацистские войска из Финляндии".