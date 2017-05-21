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Финские и эстонские инспекторы облетят РФ согласно Договору по открытому небу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совместная группа инспекторов из Эстонии и Финляндии в рамках Договора по открытому небу совершит облёт территории Белоруссии и РФ на следующей неделе, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 22 по 26 мая в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Финляндии и Эстонии выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Договора - Белоруссией и Российской Федерацией - на румынском самолете наблюдения Ан-30", - сказал Рыжков "Интерфаксу".

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором.

Теги: Россия, Финляндия, Эстония, Белоруссия
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